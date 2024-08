Corbo: “ADL mi ha sorpreso e sono certo ci stupirà in questi 4 giorni”

vedi letture

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? In quattro giorni può succedere di tutto e nelle ultime ore si possono concretizzare affari che sembravano impossibili. Il giocatore non può imporre la società di destinazione, può solo decidere se accettare o meno un’offerta. De Laurentiis ha dovuto pagare un prezzo ai suoi errori e si chiama Conte, sta lavorando con generosità e dopo questa campagna acquisti non me la sento di criticarlo. E’ riuscito a sorprendermi in questi anni e sono sicuro che abbia ancora qualche sorpresa da farci”.