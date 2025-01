Corbo: "Ag. Osimhen andato 12 volte a Rivisondoli! Il Napoli deve rivedere le sue dinamiche"

Il giornalista Antonio Corbo ha commentato nel suo consueto editoriale di Repubblica la possibile cessione di Kvaratskhelia al Psg: "Intervengono però i precedenti a chiudere il 'caso Kvara' e ad aprire il 'caso Napoli'. Perché questo non è un club per giovani? In due giri di vento, il Napoli ha perso i bomber di uno stesso scudetto. Prima di Kvara 'ha chiesto di andar via', solito motivo, anche Victor Osimhen, dopo 108 gare e 65 gol, media 1,66. Eha compiuto 26 anni il 29 dicembre scorso. Il suo manager Roberto Calenda è andato in auto 12 volte nel ritiro di Rivisondoli per concordare ingaggio e clausola di svincolo. Risultato: Victor è l’idolo di Istanbul, 13 reti finora, secco no a lasciare la Turchia in questo mercato invernale. Conti ancora da chiudere. L’ha sostituito Romelu Lukaku, 31 anni, trenta milioni al Chelsea per l’acquisto, a lui un triennale da sei netti a stagione.

Se la squadra rigenerata dopo caos e anarchia vola ad alte quote, la società deve forse rivedere le sue dinamiche. Con l’acquisto di giocatori maturi rinuncia alla sua capacità di valorizzare e rivendere talenti. Le plusvalenze hanno determinato il 49 per cento del margine operativo lordo, il 51 per cento la spesa corrente. Con gli anziani si vince meglio, ma quando i giovani di valore 'chiedono di andar via' si amministra peggio".