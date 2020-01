Corbo alla Rai: "Questa è una squadra in fuga da se stessa, ognuno vive nel suo mondo"

Il giornalista Antonio Corbo ha detto la sua a La Domenica Sportiva sul delicato momento del Napoli: "E' eclatante il senso delle parole di Gattuso: il tecnico era rassegnato in conferenza. Questa è una squadra in fuga da se stessa. Negli allenamenti i giocatori compiono il proprio dovere, ma quando vanno in campo sembrano che si siano trovati assieme solo da poche ore. Ognuno vive nel suo mondo, tutti insieme formano il caso Napoli. I giocatori sono amici, ma non compagni di squadra"