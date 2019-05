Corbo bacchetta Insigne: "Prova insufficiente, specie quando doveva riscattare un momento nero"

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di 'Ne Parliamo il Lunedì' trasmissione in onda su Canale 8, rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla pessima performance di Lorenzo Insigne in occasione della gara contro il Bologna, giunta al termine di un'annata tutt'altro che positiva per il talento di Frattamaggiore. Queste le sue parole: "A mio avviso non è il gesto di stizza a dover attirare l'attenzione ma la prestazione a dir poco deludente del capitano del Napoli. Quella di Insigne sabato al Dall'Ara è stata una partita incongrua, insufficiente e, specie se si tratta dell'ultima partita, quella che potrebbe riscattare un momento nero, una stagione all'insegna delle critiche, dopo che l'allenatore ti dà fiducia e una seconda opportunità, non può essere sprecata così".