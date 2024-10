Corbo bacchetta Jesus: “Sfogo social inappropriato! Doveva prima andare a denunciare”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista di Repubblica, è intervenuto a Radio Marte

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista di Repubblica, è intervenuto a Radio Marte: “In 90 giorni dl lavoro di Conte non manca quasi niente, così com'è può vincere lo scudetto. Dal punto di vista tattico può cambiare due moduli e fare bene comunque, inoltre ha una preparazione atletica eccezionale grazie al lavoro del preparatore Coratti, qualificato con l'intero staff, composto da 11 elementi, di Conte. Osimhen potenzialmente è più forte rispetto al belga, però come personaggio mi piace Lukaku, è uno che da' tutto se stesso alla squadra, cosa che non ha saputo fare sino in fondo a Napoli il nigeriano, che non ha restituito tutto l'amore che Napoli, una metropoli, gli ha dato.

Non condivido la reazione di Jesus lanciare l'allarme, dire che ci sono cose a Napoli che lo portano allo stremo è comprensibile sul piano umano, però invece di sfruttare la popolarità e dare questo allarme pubblicamente e di enfatizzare questo suo disagio attraverso i mezzi di comunicazione, che sono di facile utilizzo per un giocatore, si va prima al commissariato. Questo modo di farsi giustizia da soli urlando e non denunciando i diretti interessati, sinceramente, mi sembra un esercizio inappropriato delle sue funzioni".