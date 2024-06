Corbo: "Buongiorno? Aspettiamo, non dimentico l'entusiasmo che c'era con Natan..."

vedi letture

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo’ in onda sulle frequenze di Radio Capri è intervenuto Antonio Corbo, giornalista

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo’ in onda sulle frequenze di Radio Capri è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: “Conte chiede rinforzi in difesa. Uno dei nomi che ruota attorno la sfera Napoli è sicuramente Alessandro Buongiorno, è un calciatore fisicamente importante, ha un scuola altrettanto significativa, ha un’ottima predisposizione fisica, sembrerebbe avere tutte le premesse del caso. Bisogna aspettare, non dimentico l’entusiasmo che si era creato attorno a Natan che poi durante la stagione è stato bocciato da tre allenatori diversi".

Sulla Nazionale: “Credo che Spalletti stia studiando come sistemare la squadra. Se Zaccagni non avesse segnato l’Italia ad oggi sarebbe fuori e ci sarebbero stati i grandi processi alla nazionale. Sicuramente ci sono molti fattori da sistemare, per me Spalletti ha commesso degli errori non solo tattici, credo che non sia stata fatta una giusta selezione e che siano rimasti fuori dei giocatori molto importanti. Nei campionati internazionali accade che ci siano delle partenze lente con delle accelerazioni nella seconda fase, potrebbe succedere all’Italia, dobbiamo aspettare di vedere la partita contro la Svizzera.”