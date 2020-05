Corbo: "C'è una verità sul futuro di Mertens. Il belga pretende una liberatoria..."

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Tg Sport: "Credo che De Laurentiis faccia più cinema nel calcio che con la Filmauro perché ha spettacolarizzato anche la firma di Mertens. Il belga è a Napoli dal 2013, è costato una decina di milioni, oggi il Napoli rincorre la sua firma per un rinnovo che poteva essere già concordato in tutti questi anni.

Temo che la verità sia un'altra e sarei felice di eventuali conferme da parte di altri colleghi: credo che Mertens sia pronto a pagare la multa per la rivolta del 5 novembre ma pretende o si aspetta una liberatoria per una clausola: recentemente il Napoli nel ricorrere al collegio arbitrale ha lasciato un conto aperto, si è riservato l'esercizio di un'azione civile nei confronti dei giocatori per grave danno d'immagine e questa è una strada indefinita che può portare chissà dove, è un rischio grosso. Mertens vuole mettere a posto le carte e, come tutti i giocatori, vuole avere questa garanzia per essere sollevato da questo dubbio. Tra gentiluomini può bastare una stretta di mano. Consiglio a De Laurentiis di rassicurare il giocatore, lui quando promette è un autentico gentiluomo".