Corbo: "Con Ancelotti è cambiato tutto, ADL prova ad accontentarlo e Chiavelli media tra nomi e conti"

Nel corso di Canale 8, il giornalista Antonio Corbo ha parlato delle strategie del club: "Ancelotti ha migliorato l'immagine del club e di ADL. Alcuni predecessori hanno giocato una partita non chiara facendo intendere che allenavano chi gli prendevano. Il Napoli ha avuto una conduzione brillante con dieci anni in Europa, mai una banca che chiama per i rientri. Il Napol è una società rispettata in Italia, presto anche in Europa, ma non veniva capito dai tifosi che cercavano la sponda dagli allenatori che non hanno mai sostenuto i valori della società. Mazzarri e Sarri hanno sempre detto 'questo passa il convento'. Ancelotti e ADL restano amici nei rapporti, ma giocano una partita importante a carte scoperte perché il tecnico ha chiesto dei giocatori ed il presidente ha capito che non poteva non ascoltarlo e Chiavelli media tra i nomi ed i conti. Ora c'è un tecnico che chiede, un presidente che fa di tutto per accontentarlo e poter dire gli ho preso i giocatori che voleva".