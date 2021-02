Corbo consiglia ADL: "Porta la squadra in ritiro e conferma Gattuso, non ci sono sostituti!"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis non deve esonerare Gattuso perché al momento non c'è un allenatore di ricambio. Sarri o Allegri? Sono allenatori che costano molto e dovrebbero staccarsi dalla Juventus. Per il Napoli significherebbe spendere il triplo. Parliamo di cose possibili. Per me c'è una sola soluzione: De Laurentiis deve portare la squadra in ritiro, presentarsi lui e assicurare a Gattuso che non lo caccerà fino a fine campionato, stipulando un patto di lealtà per raggiungere l'obiettivo Champions. Il presidente da questo momento deve vivere lealmente e affettuosamente con la squadra questi ultimi mesi per vedere se cambia qualcosa. Gattuso deve sentire la sua fiducia".