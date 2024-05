Corbo: “Conte? ADL non si metterà mai un nemico in casa come vogliono i tifosi”

Antonio Corbo, giornalista, ai microfoni di Goal Show ha parlato dell'accostamento di Antonio Conte alla panchina del Napoli

Antonio Corbo, giornalista, ai microfoni di Goal Show ha parlato dell'accostamento di Antonio Conte alla panchina del Napoli: "Conte non verrà mai ma l’hanno fatto circolare facendo il gioco del club. Piace ai tifosi perché viene visto come sceriffo verso la società. Figuriamoci se De Laurentiis gli da’ quell’ingaggio altissimo per mettersi poi un nemico in casa propria”.