Corbo: "Conte allenatore da 10, ma sul mercato ansioso e frenetico: quanti pasticci!"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista di Repubblica, Antonio Corbo: "Il Napoli si è complicato la vita. Io l'ho detto che il mercato estivo è stato pasticciato. Non mi aspetto nulla da questa sessione invernale. L'esempio di Raspadori merita un approfondimento. È stato ceduto per 25 milioni in Spagna. Questo è un esempio di mercato pasticciato. Purtroppo per correre e accontentare Conte, il club ha dovuto pagare molto di più.

Contro l'Inter la fascia destra mi è sembrata arrugginita. Il lavoro di Conte però è stato esemplare. Conte vale 10 e lode per come fa l'allenatore. Varrebbe ancora di più se si estromettesse dal mercato. È ansioso, è frenetico. Hojlund ha stravinto il duello con Akanji. Il ruolo dell'attaccante è molto più complicato. Milinkovic-Savic fa scena come portiere. Io sono un conoscitore di questo ruolo. A volte i portieri che fanno scena fanno dei capolavori o come sul tiro di Dimarco è rimasto fermo. Da dove ha tirato Dimarco, bastava coprire bene lo specchio. Il Napoli ha trafficato molto sulla destra, ma ha lasciato scoperta la sinistra".