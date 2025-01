Corbo: "Conte si deve chiarire con ADL sul mercato, sabato ha lanciato un segnale"

vedi letture

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si esprime così nel suo fondo per il quotidiano: "Conte lancia un segnale. Dice che non gli serve un giovane in cambio di Kvara. Che il mercato va fatto bene. Che non è lui ad occuparsene. A chi allude lui? Anche a Garnacho che però è un giovane, e delude con il Manchester United sconfitto ieri 1-3 dal Brighton.

Sono stati lasciati troppi punti sospensivi per non chiarire. Conte le sue richieste, il presidente la stabilità dei conti, suo miglior pregio. Ma a tv spenta, da vicino, occhi negli occhi, come quel giorno di luglio quando tutto è cominciato".