Corbo contro ADL: "Non è giusto che il silenzio stampa valga per tutti e non per lui!"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non mi sembra giusto che il silenzio stampa valga per tutti e non per De Laurentiis. La cosa poi che mi è dispiaciuta è che quel messaggio post-Juve non era vero. Il Napoli con la Juventus non ha giocato bene, era intimorito, non è uscito a testa alta. A questo punto dico: si può criticare Gattuso, anzi io lo faccio spesso, e mi farebbe piacere che lui potesse spiegare i suoi errori. Invece non può parlare, è imbavagliato, costretto al silenzio".