Corbo contro Spalletti: "Non dà la sensazione di chi si sta battendo per eliminare i problemi"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, si è soffermato un su un problema del Napoli nel suo editoriale per il quotidiano: "L’indagine psicofisica coinvolge tutti i collaboratori di Spalletti e lo stesso allenatore su due punti. 1. La tenuta atletica consente grandi prestazioni in gare ravvicinate? 2. Come eliminare queste cadute di tensione?

[...] È da sperare che Spalletti sia reattivo e non rassegnato a sconfitte così brucianti, limitandosi a spiegarle con la sua didascalica flemma. Gli piace parlare ed ascoltarsi. Ma non dà la sensazione di chi stia cercando tenacemente le cause e si batta per eliminarle".