Corbo critico alla Rai: "I tifosi vogliono la lotta Scudetto, il Napoli non mantiene le promesse"

Il giornalista Antonio Corbo è intervenuto a "La Domenica Sportiva" programma in onda su Rai 2, rilasciando le seguenti dichiarazioni: "I tifosi del Napoli vogliono vedere gli azzurri tra le possibili concorrenti per lo Scudetto. Il Napoli oggi è quarto, dietro a Inter, Juventus e Atalanta che non è una squadra che parte per vincere il campionato. Il Napoli non sta realizzando quello che aveva promesso. Mertens, oggi uscito dal campo, ha detto che non si può soffrire così, la squadra è forte ma non si può giocare come il secondo tempo contro il Brescia. Il Napoli ha fatto un buonissimo primo tempo con una squadra logica, perfetta nel 4-4-2. Adesso sta ad Ancelotti capire ciò che ha detto Mertens e trovare nella squadra chi ha veramente voglia di fare grandi cose e chi invece vuole fare un'andatura lenta.



Partenza Albiol sottovalutata? Assolutamente si, anche Reina quando era al Napoli dava una grande mano nell'organizzazione della difesa e non solo dello spogliatoio. Quando il Napoli ha preso Manolas ha fatto un buon acquisto ma il greco con Koulibaly sono due difensori d'impatto e anticipo. Dei due non si sa chi deve chiamare la linea, c'è tutto un lavoro da completare su questo reparto"