Corbo critico: "Spalletti sbaglia spesso la formazione iniziale, poi è bravo a correggere in corsa"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti corregge molto bene, ma se uno volesse fare una critica si può dire che comincia spesso con una formazione che si rivela sbagliata. Ma mi piace apprezzare il lato positivo, ossia la sua bravura nel correggere in corsa una squadra che non funziona. I calciatori a volte hanno un buon approccio, altre volte invece no".