Corbo: "Da Gattuso a Spalletti, non serve Freud per capire che il Napoli ha problema di personalità"

A scriverlo è il giornalista ed editorialista de La Repubblica nella sua rubrica 'Il Graffio' pubblicata anche sull'edizione online del quotidiano

"C’è una spiccata mancanza di personalità, parlano i numeri". A scriverlo è Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, nella sua rubrica 'Il Graffio' pubblicata anche sull'edizione online de La Repubblica: Se nel suo stadio il Napoli prende 29 punti in 16 gare ed in trasferta 37 su 15 non è una fatalità. Osservate la media punti: scende da 2,46 a 1,81. Non occorre Freud né un sociologo dello sport, per temere che soffra se sente obbligato a vincere, se sul campo deve imporre dominio e ritmi. È la stessa sindrome che al contrario dà la massima tensione per vincere fuori, che l’aiuta a sfruttare gli spazi e l’effetto sorpresa, che sostiene chi viene a giocare a Napoli, come la Fiorentina ieri, e ancora prima Milan, Atalanta, Empoli, Spezia.

Si può andare dietro nel tempo, e ricordare il pareggio beffa del 23 maggio quando il Napoli doveva battere un impalpabile Verona per entrare in Champions, con una borsa di circa 50 milioni, ma fallì la missione. Gattuso allora, Spalletti stavolta: è la stessa squadra. Si esalta dinanzi agli ostacoli più suggestivi, si liquefa quando è più facile centrare il successo che mancarlo".