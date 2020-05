Corbo: "Dalle tv pronti 232mln per la Serie A, serviranno per club con bilanci in affanno"

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a Canale 8 al Tg Sport: "Non vorrei creare false illusioni, ma in questo momento un governo accusato di decidere poco deve dimostrare una sua operatività. La verità è che la Serie A è quasi tutta pronta per riprendere e deve incassare 232 milioni con percentuali da dare anche ai club minori. Sky è pronta al contenzioso, non vuole pagare a vuoto partite che non ha, e sono 12 turni. La Serie A non può rinunciare a questi soldi perché molte società hanno bilanci in affanno e quindi bisogna riprendere in qualche modo".