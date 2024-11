Corbo difende Lukaku: “Il problema del Napoli non è lui, sta facendo il suo dovere”

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a "Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a "Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero: “Come può lavorare un allenatore senza i nazionali? Deve ringraziare di avere tutti questi calciatori in nazionale. Le parole di De Laurentiis e Conte? Si è parlato molto del rigore. Questa è stata una buona occasione per colmare gli spazi vuoti. Il rigore per me non c’era e Conte ne ha fatto una questione più importante, perchè è stata una buona occasione per l'allenatore per dire che sa come si muovono. De Laurentiis è apparso proprio nelle funzioni di presidente, per dare manforte a Conte. Mi sta piacendo che il Napoli sia primo. Conte ha vinto sempre con squadre muscolari e sa benissimo gestire squadre importanti. Non mi sembra un costruttore, ma migliora i calciatori.

Mercato di gennaio? Serve un sostituto di Buongiorno, ma preferisco non fare nomi.

La Nazionale per Lukaku? Può essere importantissima dal punto di vista mentale. Il problema del Napoli non è Lukaku, che sta facendo il suo lavoro. Lukaku è una persona perbene, De Laurentiis ha ascoltato Conte. Mi dispiace che, solo dopo pochi mesi, qualcuno ha da ridire su Lukaku, che sta facendo il suo dovere, come fatto contro l’Inter. Spero che Gilmour riacquisti delle posizioni e possa offrire delle buone prestazioni".