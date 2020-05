Corbo: "Difficoltà a reperire tamponi, ne servono 140 a settimana per il Napoli"

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto a Canale 8: "Il Napoli ha bisogno di sottoporre i giocatori a continui controlli, ne saranno 140 a settimana con gruppi da 35 per volta tra giocatori, allenatore e tutti gli staff. C'è la difficoltà di reperire questi tamponi perché non ci sono note chiare sui centri abilitati. Vi fu un primo bando che poi fu rifatto in maniera diversa. Nel secondo bando non compariva il prezzo, si diceva fosse al ribasso. De Laurentiis sta cercando di avere la garanzia dei tamponi, giustamente si preoccupa di garantire la sicurezza massima alla squadra altrimenti non si può riprendere".