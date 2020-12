Corbo: "Diversi cali di tensione, pesa l'assenza di pubblico. Sulla formazione..."

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono diversi cali di tensione e credo che pesi il fatto che non ci sia il pubblico degli stadi. La condizione attuale dei giocatori deve valutarla Gattuso perché purtroppo il calcio ha chiuso le porte. Prima vedevamo gli allenamenti, conoscevamo un po' la condizione dei giocatori. Era una garanzia anche per gli allenatori. Oggi invece è un dogma e non si sa mai se l'allenatore sbaglia tatticamente o abbia sbagliato a valutare la condizione dei giocatori".