Corbo: "Ecco perchè ADL non ha comprato James ad Ancelotti"

"Nel silenzio di Aurelio De Laurentiis c’è il primo segnale di resa in 15 anni di presidenza". Così parla Antonio Corbo, ospite negli studi di Canale8, durante la trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì: "Il patron non ha vinto scudetti, ma neanche portato il club alla bancarotta. La qualità della gestione, con cessioni che hanno portato a cospicue plusvalenze, ha illuso il presidente fino all’attuale disastro. Gli ha fatto credere di essere il solo a conoscere il calcio ma non c’è buon marinaio se non riconosce le buriane e sa uscirne. Stavolta non gli riesce. Aveva intuito che Ancelotti fosse alla fine del suo ciclo già in estate e doveva cercare un nuovo allenatore. Ecco perché non ha comprato il tanto richiesto James Rodriguez".