Corbo: "Garcia si preoccupa troppo di rimodellare il Napoli e smitizzare il gioco di Spalletti"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha criticato Garcia dopo il ko contro la Lazio.

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha criticato Garcia dopo il ko contro la Lazio: "Garcia si è preoccupato forse troppo di rimodellare il Napoli su una sua nuova idea di calcio, svuotando la memoria dei suoi anche dei ricordi di uno scudetto, di un campionato trionfale con 28 vittorie e 77 gol. Ripensandoci, Garcia si dovrà convincere che gli è stato affidato un Napoli da riportare allo scudetto, non certo al macero.

Il tecnico francese lavora su un suo modello che smitizza il gioco che 'parte dal basso', il regista unico snodo, il possesso palla (strumenticali sia a Sarri che a Spalletti, anni che non si cancellano soprattutto se vissuti tra scrosci di applausi) per portare la nuova squadra su un terreno che conosce da sempre. Ma le rivoluzioni non si fanno in un giro di vento. Si pensano, si preparano, si tenta infine di realizzarle. Si tenta, chiaro".