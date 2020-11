Corbo: "Gattuso non è mai soddisfatto dei suoi, questo è un vantaggio..."

Antonio Corbo, firma de La Repubblica, ha commentato il momento del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutta la stagione va avanti nel segno del perfezionismo, e si inquadra bene anche il ruolo di Gattuso, lui ha un vantaggio sugli altri, non è mai soddisfatto della prova dei giocatori, significa tenere alta l'attenzione ed evita che l'entusiasmo contagi squadra e tifosi. E' possibile anche migliorare ulteriormente, diciamo le cose come stanno, il Napoli negli ultimi tempi nonostante le vittoria ha lasciato a desiderare sul piano del gioco per una costruzione lenta, col Bologna ho visto un Napoli evoluto ed essenziale".