Corbo: "Il costosissimo Garnacho è la croce dello United! Fortuna che non è qui"

Il giornalista Antonio Corbo su Repubblica è tornato a parlare dei movimenti del Napoli nel mercato di gennaio e di come si è evoluta poi la situazione. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non c’è il sostituto di Kvaratskhelia, ma come poteva? Era urgente cederlo per evitare una beffa. Per fortuna non c’è Garnacho, possono poi vantarsi oggi De Laurentiis, Chiavelli e Manna. Tra sostituzioni e screzi il costosissimo spagnolo suggerito da fonti italiane interessate è la croce del Manchester United".