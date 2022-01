Corbo: "Le tre ragioni per cui è fuorviante attribuire gli improvvisi insuccessi alle assenze"

"Attribuire alle assenze gli improvvisi insuccessi è fuorviante per almeno tre ragioni: molti altri club hanno perso pezzi in corsa, il Covid non ha risparmiato nessuno e la terza rallegra il Napoli". Scrive così Antonio Corbo nella sua rubrica 'Il Graffio', pubblicata oggi sull'edizione online de La Repubblica:

"Proprio nei giocatori chiamati a sostituire i titolari assenti Spalletti ha scoperto preziosi pezzi di ricambio. In una squadra che sembrava angosciata senza Koulibaly, Anguissa, Fabiàn Ruiz, Osimhen sono emersi Rrahmani, Juan Jesus, Lobotka accostato dallo stesso Spalletti a Jorginho, il riapparso Ghoulam, lo stesso Petagna riproposto in tandem con Mertens. Le delusioni sono forse dovute a cali collettivi di tensione. Perché non indagare a fondo?".