Corbo: "Manolas troverà una splendida intesa con Koulibaly. Icardi? Una bella scommessa"

"Manolas-Koulibaly? Coppia molto forte, il greco è molto elegante, ha tempi di intervento puliti troverà una straordinaria intesa con Koulibaly”. Lo ha detto il giornalista di Repubblica Antonio Corbo intervenendo a radio Marte. "Icardi? Sarebbe una splendida scommessa. Alcuni nomi dipendono dalla conferma di Insigne, se resta è giusto prendere un'alternativa a Milik, altrimenti si può prendere Lozano. Ancelotti può pensare anche ad una punta in grado di giocare insieme a Milik, anche se con i nomi che ci sono in giro tipo James, il 4-4-2 non è proponibile", ha detto ancora Corbo.