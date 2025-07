Corbo: "Mercato non è ancora da 10 e lode per un semplice motivo"

“L’indirizzo di mercato del Napoli per ora è buono ma non è da 10 e lode, perché è finito in un vicolo stretto, avendo avuto ottime idee sul mercato ma quando sono saliti i prezzi non ha deciso di cambiare obiettivo, rimanendo bloccato sugli stessi calciatori". Lo ha detto il giornalista Antonio Corbo nel suo intervento per Radio Marte.

"Per questo mi auguro che De Laurentiis convinca Conte di avere maggiore pazienza nel volere subito certi calciatori, altrimenti pagherebbe una sorta di tassa, maggiorativa del prezzo, in ossequio a questa urgenza di arrivare a tali acquisti. Se il Napoli non pagherà questa tassa d’acquisto sarebbe candidato al 9 o al 10 in quanto al voto sul mercato. De Laurentiis è un fuoriclasse come presidente e lo dicono i fatti, vincendo due scudetti, assicurando il Napoli quasi sempre in Europa mantenendo i bilanci in ordine”.