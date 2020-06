Corbo: "Meret ha colmato le lacune che aveva, il Napoli non commetta un errore"

MULTIMEDIA FOTO - ROMA, TIFOSI FURIOSI CON PALLOTTA: "9 ANNI DI FIGURACCE, 280MLN DI DEBITI E 0 TROFEI, GO HOME!" Roma è una città delusa, la tifoseria da tempo sta esprimendo il proprio malessere per le difficoltà dell'attuale proprietà Roma è una città delusa, la tifoseria da tempo sta esprimendo il proprio malessere per le difficoltà dell'attuale proprietà