Corbo: "Napoli? Per dire che sia grande deve prima vincere uno scudetto e una coppa europea"

Antonio Corbo, editorialista de “La Repubblica” è intervenuto a Radio Marte: "Una squadra per essere definita una grande squadra deve aver vinto almeno uno Scudetto ed una coppa europea. Il Napoli ha le carte in regola per vincere lo scudetto ma ora non si può ancora dire che sia grande o che lo diventi stasera; diciamolo a maggio. Con l'ingresso in Champions il Napoli si è già pagato Kwara. Mazzarri e Sarri non credevano troppo nelle coppe e tutti e due, infatti, hanno sfiorato lo Scudetto e dedicavano tutte le energie al campionato schierando i cosiddetti titolarissimi. E questo è stato uno degli elementi di divisione tra Sarri e De Laurentiis. Per me un grande club deve onorare sia il campionato che le coppe. Gli allenatori fanno di tutto per attribuirsi il massimo dei meriti. Spalletti a mercato ultimato è rimasto spiazzato ed ha tentato di farci credere che era ancora più complicato quest'anno competere. Questa volta, però, i fatti sono chiari: la squadra è molto forte nelle individualità e Spalletti l'ha resa forte anche nel collettivo. Ora Spalletti ha il dovere, oltre che l'interesse, di vincere il campionato. Deve provarci perché ha i mezzi per farlo".