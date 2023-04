Corbo: "Ridicolo parlare di arbitri e sospetti, tifosi crescano insieme alla squadra!"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, si è espresso così nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, si è espresso così nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io non sono uno di quelli che si sofferma sul rigore negato, per me è ridicolo parlare degli arbitri. Quando il Napoli vinceva 6-1 con l'Ajax ad Amsterdam non c'era arbitro che tenesse. Parlare di arbitri vorrebbe dire tornare al Napoli di qualche anno fa.

Ancelotti ha dato mentalità, Sarri col suo gioco ha portato qualcosa di importante, ora bisogna andare avanti ancora con l'evoluzione. Anche il tifoso deve crescere accanto alla squadra. Parlare di arbitri, di sospetti sarebbe come mettere sassi sui binari, bisogna avere fiducia nella legalità".