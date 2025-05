Vieira ferma il Napoli, ora Inzaghi tifa per un altro ex Inter: calendari a confronto

vedi letture

Sfida ad alta quota da grandi emozioni in Serie A, dove Napoli e Inter promettono di giocarsi lo Scudetto fino all’ultima curva. A maggior ragione dopo il 2-2 con cui il Genoa ha frenato gli entusiasmi di Conte e della piazza partenopea, riportando la distanza di sicurezza sui campioni in carica a un solo punto. Non proprio rassicurante.

Dopo aver fatto il tifo per Vieira ed essersi visto ridato indietro un pareggio che mette tanto pepe alla lotta per la vittoria del campionato, Simone Inzaghi sosterrà a distanza un altro ex Inter nel prossimo weekend di Serie A, così da poter mettere a punto il sorpasso. Si tratta di Cristian Chivu, alla guida del Parma che deve ancora raggiungere la salvezza e che è chiamato a far punti dopo la sconfitta di oggi con l'Empoli e il punto conquistato da Lecce e Verona, per non arrischiarsi negli ultimi 90'. Avrà molti tifosi in più del solito, la squadra ducale. L’Inter deve comunque però pensare allo stesso tempo anche a battere la Lazio per non sprecare così eventuali ‘regali’ altrui. Di seguito i calendari a confronto delle due contendenti per lo Scudetto.

Napoli primo in classifica (78 punti)

37esima giornata: Parma - Napoli

38esima giornata: Napoli - Cagliari

Inter seconda in classifica (77 punti)

37esima giornata: Inter - Lazio

38esima giornata: Como - Inter