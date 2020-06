Corbo: "Sarri disorientato, lontano da Napoli ha scoperto la durezza della vita"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha così parlato di Maurizio Sarri che ha perso la sua seconda finale con la Juventus: "Si è disorientato anche Sarri, lontano da Napoli: soffrendo si misurava con i caporioni del Chelsea anche alla vigilia della Europa League, ha poi gettato via con la tuta nera anche il Sarrismo, per annodare una cravatta e radersi tutti i giorni. La Juve chiede immagine, e lui ha scoperto le durezze della vita. Si è dovuto adeguare. Ha smesso la parte un po’ snob del genio integralista condannato alla felicità".