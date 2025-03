Corbo: "Sentir dire da Conte che resterà a Napoli sarebbe spinta verso lo scudetto!"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista di Repubblica, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Conte ha assunto una posizione corretta in merito alle voci sul suo futuro, non rendendosi partecipe rispetto a questo gioco. Quella per la Juventus è una suggestione, perché Chiellini assumerà un ruolo dirigenziale all'interno del club bianconero. Io riconosco a Conte grande correttezza per non aver commentato né ingigantito queste voci, che erano comunque tutte a suo vantaggio. Per i tifosi però sarebbe bello sentire Conte dire che resterà a Napoli in virtù del progetto e dei rapporti con squadra e società, sarebbe un'ulteriore spinta verso lo scudetto.

Le ultime sette partite del Napoli coincidono con la fase di flessione degli azzurri, che ascrivo ai tanti infortuni che hanno privato la squadra di elementi fondamentali e costretto Conte a trovare soluzioni alternative. Oggi che sono tutti tornati a disposizione, credo che il Napoli possa restare iscritto a pieno titolo nella corsa scudetto. Il mercato invernale, riletto oggi in maniera laica, è stato un buon mercato perché ha fruttato soldi in cassa con la cessione di Kvaratskhelia che non aveva voglia di proseguire in azzurro ed è dunque stata un’ottima operazione sul piano economico. Inoltre sono stati valorizzati calciatori che non avevano trovato spazio o che sono arrivati proprio a gennaio.

Sozza nato a Milano ma della sezione di Seregno, in provincia di Monza, per quanto mi riguarda è un arbitro non fa favori a una squadra o ad un'altra perché nato in quella provincia. Gli eventuali interessi degli arbitri sarebbero ben altri e diversi dalla territorialità. Quest'anno i rapporti tra Conte e De Laurentiis sono stati splendidi, non c'è stato nessuno screzio. Non possiamo vedere sempre in De Laurentiis un retropensiero, quest'anno il patron è stato perfetto nei rapporti con l'allenatore".