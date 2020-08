Corbo stronca il Napoli: "La Champions ha dato le dimensioni esatte della squadra"

"Ma ci voleva il Bayern per chiarire le idee sul Napoli?" Inizia così l'editoriale di Antonio Corbo su Repubblica, nel quale viene analizzata l'eliminazione dalla Champions e non solo: "Volato a Barcellona dopo aver fantasticato per 150 giorni l’impresa, è rientrato pensando di averla almeno sfiorata. La squadra si è illusa prima e dopo, altri no. De Laurentiis scettico: non era neanche andato in Spagna. Gattuso rammaricato.

Il Bayern ha poi umiliato una compagnia di sboroni, quelli che avevano minacciato una valanga di gol allo stesso Napoli, con pacchiana arroganza. In due serate diverse, prima nella sfida diretta di Barcellona e poi in quella indiretta tra i catalani al tramonto e gli attuali giganti di Monaco, la Champions ha dato le dimensioni esatte del Napoli. Non certo quelle che i giocatori si danno. A sentir loro, Insigne il primo, annunciano una grande stagione con Gattuso. Lodevole ottimismo. Ma la società non può condividerlo".