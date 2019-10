Corbo su Insigne: "Ora deve reagire o supplicare Raiola perchè gli trovi un'altra squadra"

Insigne il primo bersaglio di Aurelio De Laurentiis. Questa l'opinione di Antonio Corbo, che sull'edizione odierna di Repubblica commenta le parole del patron sul numero 24 azzurro: "Sentire da un presidente che 'Insigne ha battute e atteggiamenti quasi di sfida se l’allenatore non lo utilizza, un allenatore che è un padre di famiglia di 60 anni e non lo manda a quel paese' è più grave che imporre una grossa multa. Parole che sono un cerchio di fuoco: Insigne può uscire in due modi. Onorare la sua fascia di capitano, stringerla forte al braccio, darsi uno stile pari all’indubbio talento o supplicare Raiola perché gli trovi il primo jet utile per un’altra squadra, città, nazione. Ce la farà? Sappia Insigne che ai tifosi sta a cuore la prima ipotesi, ci pensi. E non solo lui deve riflettere".