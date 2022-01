Corbo su Lozano: "Non può sostituire Insigne, serve un giocatore diverso"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Antonio Corbo: "Lozano può essere il sostituto di Insigne? Ieri ha confermato di essere un ottimo giocatore, perché ha il senso della rete che va dritto in porta. E’ un’ala vecchia maniera che ti fa la fascia destra, non può sostituire Insigne perché è un giocatore diverso. Insigne ha maggiore tecnica ed è un assistman. Come sostituto occorre un giocatore bravo a preparare il gol.

La grande prestazione di Fabian a Bologna? La partita di ieri è stata formidabile per il Napoli, però non sempre trovi squadre che non marcano i centrocampisti. Fabian comunque ha giocato molto bene ed è stato giustamente elogiato da Spalletti”.