Corbo su Sarri: "Calcio fatto da marinai senza bandiera, i napoletani lo imparino"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista di Repubblica parlando del possibile passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus: "Per mia convinzione non credo mai agli uomini di calcio che dimostrano amore eterno. Si è molto diffusa la cultura del tradimento. Sarri andrebbe raccontato in maniera scientifica, in lui ci sono molte contraddizioni, ma sul campo è un professionista. Non mi interessa se va alla Juventus. Durante la settimana Sarri è un martello, forse il migliore in Europa, non racconta bugie. I napoletani imparino che la gente del calcio è fatta da marinai senza bandiera"