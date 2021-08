Corbo sul ricorso per Osimhen: "Sono pessimista, Aureliano nel referto ha messo una goccia di veleno"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Antonio Corbo ha parlato della squalifica comminata a Victor Osimhen: “Ammiro sempre l’avvocato Grassani per il suo incrollabile ottimismo, ma credo che il verdetto positivo sia possibile ma molto difficile. Se tu ti fermi a vedere l’incidente c’è un elemento che mi colpisce positivamente, Osimhen prima della manata guarda da un’altra parte, ma quello che conta è il referto dell’arbitro. In questo caso non c’è un arbitro non straordinario ma una ballerina di terza fila, che però fa l’avvocato. Aureliano è stato eccessivamente severo e fiscale, ha messo nel referto una goccia di veleno parlando di uno schiaffo a palla distante. Questo è un aggravante per il gioco violento che porta a due giornate di squalifica. Sono per questo pessimista, auguro però a Grassani di vincere una cosa d’importante. Ricordo che per Juve-Napoli non bastò l’avvocato del Napoli, ma ci volle l’intervento di un giurista per vincere il ricorso. Io ho visto una manata di Osimhen per divincolarsi dalla centrale del Venezia e non uno schiaffo, però arrivare alla riduzione della squalifica mi sembra un evento antirituale. Non credo che si possano ottenere grandi strappi alle regole, al momento vedo una situazione sfavorevole però stiamo a vedere cosa accadrà”.