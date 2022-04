Corbo svela: “Fondi d’investimento interessati alla Filmauro, non al Napoli. Vi spiego il motivo”

"I fondi di investimento, come accaduto per l’Atalanta, rappresentano dei fondi per ulteriori manovre e affari al di fuori del campionato italiano”.

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, nel corso nel programma “Terzo Tempo” su Tele A, ha svelato dettagli importanti riguardanti i piani di De Laurentiis circa il futuro del Napoli e del Bari: “Entro due anni De Laurentiis deve decidere non come presidente del Napoli ma come Filmauro, perchè è la società controllante di Napoli e Bari. Ho lavorato alla vicenda e ho buoni motivi per dire che il Napoli rimarrà a De Laurentiis e alla Filmauro e non rimarrà il Bari. Il tweet dedicato a De Laurentiis jr si spiega perché De Laurentiis, quando il 31 luglio del 2018 ha accettato di guidare il Bari, lui all’insaputa del figlio Luigi accettò il Bari e poi gli impose di fare il presidente. Questo fatto creò un po’ di attrito che fu risolto dalla moglie di Aurelio De Laurentiis. Adesso posso dire che De Laurentiis è orientato a cedere il Bari.

C’è una cosa nuova: quando sento parlare di fondi di investimento, c’è tutto un discorso dietro. I fondi di investimento non vogliono il Napoli ma la Filmauro perché è proprietaria dei diritti di 400 film e detiene i diritti dei 7 anni di Maradona a Napoli. Chiunque volesse produrre dei contenuti riguardo quel periodo storico di Diego a Napoli dovrebbe passare per la Filmauro.

La Filmauro in questo momento è molto più forte dello stesso Napoli perchè rappresenta un futuro che va bene per i fondi di investimento. Concludo dicendo che i fondi di investimento hanno in questo momento 9 club e tentano di avere il decimo e l’undicesimo perché appena diventano undici ribaltano in Lega i rapporti tra tv e lega calcio e quindi porteranno sulle piattaforme americane il calcio italiano. I fondi di investimento, come accaduto per l’Atalanta, rappresentano dei fondi per ulteriori manovre e affari al di fuori del campionato italiano”.