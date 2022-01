Corbo: "Ultimamente il Napoli ha speso male, pensate al sopravvalutato Lozano"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Corbo, giornalista, editorialista de La Repubblica: "Vlahovic? Bisognerà vedere si adatterà agli altri attaccanti. Lui ha a suo favore movimenti più coordinati. Osimhen ha invece qualche colpo a sorpresa in più, con potenza espressa in progressione. Se Osimhen conferma i lati positivi e corregge quelli negativi allora diventa molto più interessante lui. Poi dipende anche dagli allenatori.

Le restrizioni per gli stadi? Da altre parti hanno dovuto sorteggiare i biglietti perché tutti li volevano. A Napoli invece neanche 5000 biglietti si vendono, ci sono delle cause da correggere. C'è uno stadio poco attrattivo, un sistema di servizi pubblici assolutamente carente. Si è anche allentato un rapporto di amore e di affetto verso la squadra. Auspico un intervento del Napoli con iniziative che possano essere più incisive per riprotare la gente ad amare il Napoli come una volta.

Se il Napoli vincesse a Venezia con un risultato buono nel derby di Milano, il Napoli potrebbe giocare lo scontro diretto a -2 dall'Inter e magari sorpassarlo nella giornata successiva. La prospettiva è favorevole ma è come vedere Pavarotti esibirsi con spettatori distratti. I tifosi si preoccupano di chi non c'è? Distorsione, bisogna applaudire chi c'è e chi è stato bravo. I supplenti si sono dimostrati titolari credibili.

I tempi attuali non consentono al Napoli - che non ha una multinazionale alle spalle - comprare e sbagliare. Deve far coincidere il migliore risultato tecnico con il più sobrio investimento finanziario. Ora deve eliminare gli ingaggi troppo alti e purtroppo ne ha sofferto Insigne che avrebbe dovuto ridimensionarsi un po'. I sentimenti sono da una parte e i conti dall'altra. Probabilmente anche Mertens, Ospina e Ghoulam non saranno rinnovati. Ma se il Napoli indovina gli acquisti certamente non si indebolisce, al contempo risparmiando sugli ingaggi e mettendo in sicurezza il bilancio.

Il Napoli ultimamente ha speso male. Lozano è stato sopravvalutato per esempio, alterna partite importanti a gare difficili".