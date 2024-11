Cordoba: “Per una squadra forte come l’Inter è bello avere una rivale come il Napoli”

L'ex difensore dell'Inter, Ivan Cordoba, ha parlato a Sportitalia della lotta Scudetto e della sfida fra il Napoli di Conte e i nerazzurri

L'ex difensore dell'Inter, Ivan Cordoba, ha parlato a Sportitalia della lotta Scudetto e della sfida fra il Napoli di Conte e i nerazzurri: "Conte ha una sua personalità e un suo carattere, questo gli ha portato i successi. Non rinuncerà mai alla sua tempra. Anche per una squadra forte come l'Inter è bello avere una rivale così. Per vincere devi affrontare squadre forti".