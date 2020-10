Coronavirus, Commissario straordinario Arcuri: “Virus arrivato in zone d’Italia meno preparate”

"La cattiva notizia per l’Italia è che il virus che prima era concentrato in un pezzo del Paese, oggi ha una geografia molto più diffusa. Purtroppo si è allargato a zone meno preparate ad affrontarlo, questa è la sfida di queste settimane". Così il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, a Roma all’EY Capri Digital Summit. "Se abbiamo sbagliato in una cosa - spiega - è che non abbiamo rispettato il tempo, e se dobbiamo imparare qualcosa da questi mesi è che il tempo non gioca a nostro favore, e che prendere una decisione oggi non è la stessa cosa di prenderla domani o di averla presa ieri".