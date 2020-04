Coronavirus, Conte avverte: "Da irresponsabili uscire a Pasqua, speriamo inizi riscatto"

"Sarebbe irresponsabile uscire per Pasqua, andare in giro e allentare la fiducia e la responsabilità tenute finora". Parla così in conferenza stampa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte guardando alla prossima festività: "Pasqua significa anche riscatto e speriamo che possa essere l'inizio della riconquista della libertà dall'emergenza Coronavirus. Io vivo questa festività con fede, come periodo di redenzione, ma quest'anno speriamo che sia, in una versione più laica, un passaggio verso il definitivo riscatto".