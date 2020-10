Coronavirus, Fontana: "In Lombardia 5mila positivi in più. "Mi assumo responsabilità della didattica a distanza"

Il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato in conferenza stampa: "In Lombardia oggi ci sono 5mila positivi in più e circa 350 ricoveri, di cui 170 in terapia intensiva. Nella città di Milano i nuovi contagi sono circa 1000". Il Governatore ha poi detto che durante un nuovo incontro con i sindaci lombardi alcuni "si sono detti in disaccordo" con la misura della didattica a distanza per gli allievi delle scuole superiori per tre settimane. "Ho preso atto della loro contrarietà - ha aggiunto -, ma mi sono assunto tutte le responsabilità di questa decisione, dettata dalla necessita di tutelare la salute pubblica «in una situazione così critica".