Coronavirus, il direttore dell'Ospedale dei Colli: "Sistema sanitario regge, posti liberi in regione"

Rodolfo Conenna, direttore Sanitario Aziendale presso Azienda Ospedaliera dei Colli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è stata una grande attività nel rendere disponibili nuovi posti letto per i pazienti Covid, sia di rianimazione che di sub intensiva. Dopo il crescere dell'onda, che ora vede una certa stasi, c'è stata la possibilità di rispondere a tutti. Godiamo di una serie di posti liberi in Regione che ci permette di reggere il lavoro. Quando dovremo aspettarci la ripresa di nuovi focolai, dovremo cambiare il lavoro, sperando che questa prima fase possa essere assorbita e passata l'onda più alta. Ripartire il calcio? Ho sentito anche un'intervista del mio ex presidente, Massimo Moratti, c'è un tema che riguarda lo stato fisico del giocatori, sono macchine delicate abituate ad operare con modalità stagionali progressive molto precise. C'è da chiedersi, al di là della possibilità stagionale del gioco, anche farsi domande su modi e tempi sulla preparazione degli atleti per un lavoro che durerà due mesi per poi spegnersi?".