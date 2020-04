Coronavirus, la toccante testimonianza di Mutti: "Un'amica amica non ha potuto salutare il papà"

Nella sua intervista a Tuttonapoli.net l'allenatore Bortolo Mutti, ex Napoli, residente a due passi da Bergamo, nel cuore della tragedia a causa del Covid-19, ha dichiarato: "Ho perso cari amici e conoscenti. Con tanti di loro avevo scambiato quattro chiacchiere fino a pochi giorni fa e poi ho ritrovato il loro volto sui necrologi. Una tragedia assurda".

Si muore soli. "Il papà di una nostra amica stava in una casa di riposo, è stato ricoverato d'urgenza e poi...non c'è stato nulla da fare. Lei non lo ha mai più rivisto: è stato cremato a Udine, se n'è andato senza poter salutare nessuno. Non è giusto".