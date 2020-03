Coronavirus, Mutti da Bergamo: "Quell'Atalanta-Valencia è stato una bomba atomica"

Bortolo Mutti, dalla provincia di Bergamo, racconta la situazione atroce che si vive da quelle parti. L'allenatore ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Quell'Atalanta-Valencia è stata una bomba atomica. Quella situazione era prevedibile, c'erano già stati dei segnali dal Coronavirus. Non so se tutti sono stati impreparati o qualcuno ha badato ai propri interessi, fatto sta che s'è creata una realtà incontrollabile. Ora i numeri fanno sperare in una regressione, ma qui a Bergamo da tre settimane si lotta davvero come in guerra. La gente è terrorizzata e non può vedere i propri cari, è una realtà incredibile".