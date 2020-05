Coronavirus, Oms: "Durerà a lungo e potrebbe anche non scomparire mai"

"Bisogna fare ancora un lungo cammino fino alla cosiddetta “nuova normalità”, ha detto ieri Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in conferenza stampa a Ginevra: "L’Oms non abbasserà il livello di allarme fino a quando non disporremo di un significativo controllo del virus e di sistemi sanitari più forti. Potrebbe non scomparire mai, come l’Hiv. Non sto confrontando le due malattie - ha precisato -, ma penso che sia importante essere realisti. Non credo che nessuno possa prevedere quando o se questa malattia scomparirà".