Coronavirus, Paolo Cannavaro: "In Italia troppa superficialità, qui in Cina no e si vede..."

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli e ora collaboratore di suo fratello Fabio al Guangzhou, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Governo cinese qui ha capito che dopo tanti sacrifici non ci si può permettere di riportare il virus con persone che vengono da fuori. C'è questa quarantena del tutto preventiva per chi viene da fuori. Io ho fatto il tampone subito dopo che sono arrivato, è stato negativo, ciononostante devo stare in casa per prevenzione, per 14 giorni come da regola, questa è la cosa principale per batterlo. Più che una partita questo è campionato, il virus è un avversario da battere non in una sola volta. In Italia c'è ancora troppa superficialità, in Cina non c'è stata. Taglio stipendi? Qui non si è pensato perché il campionato non è ancora ripreso".